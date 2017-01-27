وافق مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية “واس”، على إنشاء شركة لإدارة واستثمار مركز واس الإعلامي، وكذلك تأسيس معهد واس للتدريب الإعلامي.
ووجه المجلس خلال اجتماعه التاسع أمس (الخميس) برئاسة وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي، رئيس الوكالة أو من ينيبه بتوقيع مذكرات تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار مع عدد من وكالات الأنباء الدولية، إضافة إلى مذكرة تفاهم مع المنظمة العربية للهلال الأحمر.
كما وجه المجلس بتنفيذ التوسع في الترجمة بلغات إضافية، والإعداد للبث المرئي المباشر لتغطية الأحداث، وإصدار دليل للعمل المهني في “واس”.وفق “أخبار 24”.
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