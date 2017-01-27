كشفت مصادر مطلعة عن بعض نتائج التحقيقات التي أجرتها هيئة التحقيق والإدعاء العام في قضية تعنيف الطفلة “دارين”، مؤكدةً أن والدها اعترف بتعنيفها أمام الهيئة.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ”عكاظ”، أن والد الطفلة برر قيامه بتعنيفها لمعاناته من أمراض نفسية والسحر، مبينةً أن الهيئة أحالته إلى مستشفى نفسي للتأكد من صحة ما زعمه والكشف عن حالته الصحية.
ولفتت المصادر إلى أنه لم يتم حتى الآن إضافة الطفلة في السجل المدني للأب المعنِّف، متوقعةً أن يتم ضمها باسمه في غضون أسبوع عقب انتهاء التحقيقات في القضية.
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