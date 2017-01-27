تناول برنامج “فرسان الحزم” على قناة “الإخبارية” قصة وكيل رقيب مظلي في القوات البرية فهد الزيلعي، الذي تعرض لإصابة خلال مشاركته في العمليات القتالية على الحد الجنوبي.
وبدا الزيلعي متماسكاً وقوياً وفخوراً بإصابته، على الرغم من فقدانه يده اليسرى وعينه اليمنى وتعرضه لشظايا متفرقة في جسده، معرباً عن أمنيته في أن تعود له يده من جديد، حتى يتسنى له العودة للحد الجنوبي.
وأشار إلى أنه تعرض للإصابة أثناء تبادل لإطلاق النار مع مليشيا الحوثي شمال الخوبة قبيل المغرب في شهر رمضان المبارك، حيث انتهت العملية بسقوط قذيفة صاروخية عليه وعلى زملائه.
وأوضح أن أهله استقبلوا خبر إصابته بحزن شديد، بيد أنهم اطمأنوا بعد ذلك، حينما استشعروا أن ما حدث له كان في سبيل خدمته للدين وللوطن، لافتاً إلى أن شعورهم بالاعتزاز والفخر به بات هو المسيطر عليهم.
وفق “أخبار 24”.
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