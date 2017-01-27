أكدت الإدارة العامة للمرور أن استخدام الجوال عبر مكبر الصوت أو السماعات أثناء قيادة المركبة لا يعد مخالفة لأنظمة المرور.
جاء ذلك خلال رد إدارة المرور في حسابها الرسمي بـ”تويتر”، على تغريدة مواطن استفسر فيها عن حالات السماح باستخدام الجوال أثناء القيادة، حيث قالت: “استخدام الجوال باليد يعد مخالفة مرورية، أما عبر مكبر الصوت أو السماعات فلا يعد مخالفة”.
وكانت الإدارة العامة للمرور قد أوضحت في وقت سابق أن استخدام الجوال عند التوقف التام بالإشارة الضوئية لا يعد مخالفة.
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