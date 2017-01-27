تداول رواد شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قديماً للفقيد هشام نجل الشيخ سلمان العودة، الذي وافته المنية مساء أول من أمس الأربعاء مع والدته وابنة خالته في حادث سير على طريق “القصب – الرياض”.
ويظهر المقطع هشام العودة وهو يعرف بنفسه ويقرأ سورة العصر، خلال مشاركته في برنامج للأطفال على قناة “المجد”، فيما دعا متداولو المقطع له ولوالدته وابنة خالته بالرحمة والمغفرة، سائلين الله أن يلهم الشيخ سلمان الصبر والسلوان.
وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج