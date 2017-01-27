أقام مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة فعالية خاصة بمناسبة إجازة الربيع، حيث استقبل مسافريه بتوزيع الورود والشوكولاتة وماء زمزم على الركاب القادمين والمغادرين، فيما شاركت الشخصيات الكرتونية مع الأطفال اللعب والاحتفال والتقاط الصور.
وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام في المطار تركي الذيب، وفقاً لصحيفة “سبق”، أن الفعالية التي أقيمت أمس الخميس، تأتي في إطار حرص المطار على مشاركة المسافرين أفراحهم في الأعياد والمناسبات الوطنية والإجازات، من خلال إقامة العديد من الفعاليات داخل صالات المطار.
وأكد أن إدارة المطار تسعى لتوفير كل ما يحقق راحة المسافرين، في ظل ما يشهده المطار حالياً من معدلات تشغيل عالية على مدار الساعة.
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