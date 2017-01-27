كشفت دوريات أمن طرق المدينة المنورة ـ ينبع لغز العثور على جثة مقيم عربي الجنسية بعدما تم دهسه بواسطة شاحنة، حيث نجحت خلال وقت قصير في تحديد هوية الجاني والقبض عليه.
وأوضحت مصادر وفقاً لـ”سبق”، أن الدوريات عثرت على جثة مقيم عربي في أحد الطرق وقد تم دهسه بواسطة إحدى الشاحنات، لكن الاشتباه في وجود شاحنة بالمكان دفع الدوريات إلى معاينتها ليتضح وجود دماء على إطاراتها، مبينةً أنه بمواجهة سائق الشاحنة اعترف بدهس زميله بطريق الخطأ، كما عثر معه على أوراق تخص المتوفي أيضاً.
ولفتت المصادر إلى أن المتهم اعترف بدهسه زميله بالخطأ، بعدما قاد الشاحنة عقب استفاقته من فترة نوم قضاها هو والمجني عليه ليفاجأ بدهسه زميله الذي ظن أنه نائم بالمقعد الخلفي للشاحنة، مشيراً إلى أنه لم يلحظ الأمر إلا بعد سيره قرابة 300 كيلومتر.
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