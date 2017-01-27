صور مواطن مقطع فيديو يظهر وجود عدة ثقوب تبدو كآثار حقن على عبوات مياه تباع في أحد محلات الوجبات السريعة (بوفيه) بمحافظة أحد المسارحة في منطقة جازان.
وباشر موظفو بلدية المحافظة ضبط المخالفة بعد ورود بلاغ لأمانة منطقة جازان عن طريق الشرطة، وعثر موظفو البلدية في المحل على 10 عبوات مثقوبة، ما دفعهم لإغلاق المحل فوراً.
ولا تزال بلدية المحافظة، تعمل على التحقق من محتوى العبوات، والتحقيق مع العمال الذين يعملون في محل الوجبات السريعة، لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.
وفق “أخبار 24”.
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