أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عبر مقطع فيديو مصور، الخطوات الرئيسية التي يمكن للمواطن اتباعها للتسجيل عبر البوابة الخاصة في برنامج حساب المواطن.
وتم عرض المقطع المصور التعريفي في حضور الدكتور علي بن ناصر الغفيص وزير العمل والتنمية الاجتماعية اليوم الخميس، خلال اللقاء الذي نظمته الوزارة للتعريف ببرنامج حساب المواطن.
وأبان المقطع خطوة بخطوة كيف يتم إنشاء الحساب، بدءا من الدخول على البوابة الخاصة بالبرنامج، مرورا بتعبئة البيانات الأساسية التي تتطلبها الصفحة، وتوثيق صحة هذه البيانات عبر رسالة نصية تصل عبر جوال المواطن الذي يستهدف التسجيل، وصولاً إلى إتمام عملية التسجيل.
وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج