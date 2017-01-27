أقام المعهد الصناعي الثانوي في الخرج حفل تخرج الدفعة السابعة من دبلوم المعهد الصناعي المطور وتكريم المتقاعدين والمتميزين من المدربين والإداريين وذلك برعاية محافظ الخرج الاستاذ / شبيلي بن مجدوع المجدوع وبحضور سعادة مدير التعليم د. عبدالرحمن العبدالجبار والمقدم / عبدالله الدوسري من الدفاع المدني ومدير إدارة الموارد البشرية بالشركة السعودية للزيوت الاستاذ / محمد المعيقل ومدير عام مؤسسة وضوح الرؤية للدعاية والاعلان الاستاذ / فهد البسام.
حيث استقبلهم مدير المعهد المهندس / سمير عبدالله العسكر وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم تلاه أحد الخريجين ثم ألقى مدير المعهد كلمة شكر فيها الاستاذ / شبيلي آل مجدوع محافظ الخرج على مساندته ودعمه لكافة المناشط على مستوى المحافظة وحرصه على كل ما يخدم الشباب ثم وجه العسكر رسالة لمسؤولي الدوائر الحكومية والأهلية الحاضرين لدعمهم وتشريفهم وحضورهم لحفل الخريجين تلاها رسالة للمتدربين بأن الميدان أمامهم وجميع السبل ميسرة لدعم مسيرة الوطن ورؤية المملكة 2030 وأن المجال في اكمال التدريب متاح لهم في الكليات التقنية لتطوير ذاتهم وتمنى لهم التوفيق كما شكر العسكر وكيل المعهد للتدريب ووكيل المعهد لخدمات المتدربين وكافة منسوبي المعهد من مدربين وإداريين لقيادتهم دفة التدريب، وختاماً شكر راعي الحفل مؤسسة وضوح الرؤية للدعاية والإعلان ممثلة في مدير عام المؤسسة الاستاذ / فهد البسام.
بعد ذلك كلمة المتدربين ألقاها المتدرب / نواف الودعاني
ثم ألقا سعادة المحافظ كلمة عبر فيها عن سعادته وفخره في كل مشاركاته في هذا الصرح الشامخ ووجه رسالة للخريجين وحثهم على الاستفادة مما تقدمه الدولة من دعم المشاريع . ثم قدم شكره للمتقاعدين على ما قدموه خلال مسيرتهم العلمية والعملية داعيا المولى لهم بالتوفيق .
تلاها مسيرة الخريجين من الاقسام التدريبية بالمعهد وقام سعادة المحافظ وسعادة مدير التعليم بتكريم المتدربين المتفوقين والمتميزين من خلال برنامج تحفيز المقام بالمعهد والذي يعمل على تنظيم الحضور وسلوكيات المتدربين وحل التمارين في الوقت المحدد.
وجرى تكريم من هم قدوة وانتهت فترة خدمتهم في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وهم .
- عبدالله صالح العواد
- مبارك محمد النويبت
- حمد عبدالله السعيس
و تم تكريم المدربين والإداريين المتميزين والمساهمين بشكل فعال في سير العملية التدريبية.
كما تم تكريم كشافة المعهد والحاصلين على درع التميز الكشفي لهذا العام على مستوى المؤسسة وتم التقاط صورة جماعية لهم مع سعادة المحافظ .
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