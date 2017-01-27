شهدت مباراة القادسية والنصر التي جرت مساء اليوم الخميس حدثا فريدا بتولي مهاجم النصر محمد السهلاوي مهام حراسة المرمى.
جاء ذلك خلال المباراة التي أقيمت ضمن دوري عبداللطيف جميل للمحترفين، بعد إصابة حارس النصر الأساسي حسين شيعان واستنفاد الفريق تغييراته في المباراة.
واضطر مدرب الفريق الأول لنادي النصر إلى الاستعانة بمهاجم النادي السهلاوي لتولي حراسة المرمى في المباراة التي كانت تشير نتيجتها وقتها إلى تقدم القادسية بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
وفق “النادى”.
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