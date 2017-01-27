أوضح المحلل التحكيمي ، عبدالعزيز الكثيري ، بأنه ركلة الجزء المحتسبة للفريق النصراوي ضد مضيفه القادسية بالجولة السادسة عشر من دوري جميل للمحترفين ” صحيحة ” ، مبدياً رأيه في احتساب الوقت بدل الضائع الكبير الذي وصل لـ11 دقيقة.
قال عبدالعزيز الكثيري في تصريحات لإذاعة UFM : ” لا يوجد قرارات مؤثرة في مباراة الرائد التعاون وجميع قرارات الحكم صحيحة والحكم الأجنبي خرج بالمباراة بشكل جيد “.
أضاف : ” ركلة الجزاء المحتسبة لفريق النصر في الدقيقة الرابعة صحيحة لوجود ركل من قبل لاعب القادسية على خالد الغامدي، وسقوط لاعب النصر محمد عيد في الدقيقة 99 داخل منطقة جزاء القادسية لا يستحق ركلة جزاء وقرار صحيح من الحكم”.
أنهى عبدالعزيز الكثيري تصريحاته، قائلاً : ” سقوط حارس فريق النصر حسين شيعان استغرق “9 دقاق ” بالإضافة إلى وجود توقف لمدة دقيقتين وعلى ذلك قرار الحكم بـ 11 دقيقة وقت بدل ضائع صحيح، ولو تم علاج حارس النصر حسين شيعان خارج الملعب واستطاع العودة فبإمكانه المشاركة وفقاً للقانون”.وفق “النادى”.
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