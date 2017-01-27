أفاد مصدر في هيئة الهلال الأحمر السعودي بأن متوسط عدد حوادث محاولة الانتحار في المملكة يبلغ 450 حادثة سنوياً، وتعد من أقل النسب على مستوى العالم ولا تصل لحد الظاهرة.
وأضاف أن أغلب حوادث محاولة الانتحار التي باشرها الهلال الأحمر سجلت في منطقة مكة المكرمة (56 حادثة)، تليها المنطقة الشرقية (53 حادثة)، وفي المرتبة الثالثة منطقة الرياض (35 حادثة).
وأشار وفقاً لـ”الرياض” إلى أن أغلب محاولات انتحار الإناث تتم عبر تناول السموم ومواد التنظيف والمواد الكيميائية، وتعاطي جرعات زائدة من الأدوية، في حين يحاول الذكور الانتحار عن طريق القفز من المرتفعات والشنق بالحبال وحرق الجسد واستخدام الأسلحة.
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