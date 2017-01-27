أكد المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي أن رجال الأمن أثناء مداهمة الإرهابيين لا يهدفون إلى قتلهم وتصفيتهم، بل يركزون على القبض عليهم وتقديمهم للجهات القضائية.
وأفاد بأن القبض على المتهمين بقضايا إرهابية يفيد العمل الأمني؛ حيث إن التحقيقات معهم قد تكشف عن معلومات حول المخططات التي يهدفون لها، وعن الأطراف ذات العلاقة بجرائمهم.
وأضاف اللواء التركي أن الجهات القضائية في المملكة هي الموكلة بتنفيذ الأنظمة بحق جميع مرتكبي الجرائم، سواءً أكانوا من المنتمين للجماعات الإرهابية أم من غيرهم، وهي المسؤولة عن استكمال الإجراءات بعد انتهاء التحقيقات مع المجرمين.وفق “أخبار 24”.
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