كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص، أن الراتب المتداول للحد الأعلى في برنامج حساب المواطن مجرد مثال، مشيراً إلى أنه عند إقرار السياسات النهائية سيتم تحديده، ولافتاً إلى أن مستفيدي الضمان هم أول المسجلين في البرنامج تلقائياً.
وأوضح في مؤتمر صحفي للتعريف ببرنامج حساب المواطن عقده يوم (الخميس) أن ٨٤٠ ألف أسرة ومليوني فرد من مستفيدي الضمان الاجتماعي، جاهزون لدخول حساب المواطن تلقائياً.
وذكر أنه بعد التسجيل في البرنامج في فبراير المقبل، سيتم تحليل ودراسة البيانات المدخلة طوال ٤ أشهر من قبل لجنة وزارية مكونة من وزارة الاقتصاد والتخطيط والمالية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبعدها يتحدد المبلغ المدخل.
وأضاف أن مبالغ الدعم في برنامج حساب المواطن سيتم تحديثها كل ربع عام تبعا لتغير أسعار الخدمات التي تخضع للأسعار العالمية، ولافتاً إلى أن المتواجدين خارج المملكة ولا يملكون فواتير خدمات مثل المبتعثين لن يكونوا من المستحقين للدعم.وفق “أخبار 24”.
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