نشرت محافظة جدة مقطع فيديو لتصوير جوي يوضح جانباً من أعمال الإنشاء في المرحلتين الرابعة والخامسة من مشروع تطوير الكورنيش الشمالي، الذي سيمتد بطول أربعة كيلومترات ونصف على ساحل البحر الأحمر.
ويتضمن تصميم الكورنيش شواطئ رملية، وخليجاً لليخوت والتاكسي البحري، بالإضافة إلى جسور للمشاة بإطلالة فريدة على مياه البحر.
كما يشمل المشروع جلسات مظللة ومسرحاً مكشوفاً، بالإضافة إلى ممرات ومناطق ترفيهية وألعاب للأطفال.
وفق “أخبار 24”.
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