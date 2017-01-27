قدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الشكر للأمير محمد بن نايف ولي العهد وزير الداخلية، ورجال الأمن على إنجازاتهم في رصد ومتابعة الإرهابيين وملاحقتهم ومداهمة أوكارهم، والقبض عليهم.
وقال خادم الحرمين في برقية شكر بعث بها للأمير محمد بن نايف: “إشارة إلى ما رفعتموه لنا عن إنجازات أبنائنا رجال الأمن البواسل في قطاعات الأمن المختلفة لا سيما في مكافحة الإرهاب ورصد ومتابعة الإرهابيين وملاحقتهم ومداهمة أوكارهم ، والقبض عليهم ، وآخر ذلك ما جاء ببرقية سموكم رقم 106875 بتاريخ 23 / 4 / 1438 هـ “.
وتابع الملك: “ولقد سرنا كثيراً ما سطره أبناؤنا رجال الأمن الأوفياء من بطولات وتضحيات فداء لدينهم ووطنهم وأمتهم ومقدساتهم ممتثلين لأمر الحق سبحانه وتعالى بالصبر والمصابرة في سبيل الله في مواجهة فئة ضالة آثمة باغية خالفت أمر ربها وسنة نبيه ( صلى الله عليم وسلم ) ، واتبعت سبل الشيطان فأغواهم وزين لهم سوء أعمالهم فاستحلوا الدماء التي حرمها الله ، ولم تسلم منهم بيوت الله ، وطال أذاهم وإجرامهم القريب والبعيد ، ولم يسلم منهم والد ولا أخ ولا صديق ولا قريب ، فكشف الله خزيهم ، وأحبط أعمالهم ، بفضله سبحانه ثم بجهود رجال الأمن الأبطال”.
واختتم خادم الحرمين رسالته: “إننا إذ نشكر سموكم وجميع رجال الأمن الأوفياء على ما يبذلونه من جهود وتضحيات وبطولات، ونشدّ على أيديهم واحداً واحداً باعتزاز وتقدير، لنسأل المولى سبحانه أن يتغمد الشهداء منهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويمن على المصابين بالشفاء العاجل وأن يحفظ على بلادنا أمنها واستقرارها ويرد كيد الكائدين في نحورهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه”.وفق “أخبار 24”.
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