أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس عسكريا بالحرس الوطني في محافظة طريف وجد ماكينة صراف آلي على أحد الطرق مفتوحة وبها نقود من فئات (100 ريال، و500 ريال، و50 ريالا).
وأبان المقطع الذي وثقه العسكري بنفسه وهو يفتح ماكينة الصراف الآلية ليكتشف مجموعة من الأدراج الحديدية مملوءة بالنقود.
وعلق العسكري على المقطع بأنه قام بإبلاغ الدوريات الأمنية لاتخاذ اللازم، بعدما وقف على حراستها خوفا من تعرض الماكينة للنهب.
وفق “أخبار 24”.
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