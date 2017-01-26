بناءعلى الصلاحيات الممنوحة لمدير التعليم وفق قرار معالي وزير التعليم رقم 361421811 وتاريخ 1436/7/21 هـ وبناء على قرار معالي وزير التعليم رقم 38260998 وتاريخ 1438/2/7 هـ. بشأن تأسيس مركز لشراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع ( ارتقاء ) والمتضمن إنشاء وحدات في إدارات التعليم أصدر سعادة مدير التعليم بمحافظة الخرج الدكتور/ عبدالرحمن بن عبدالله العبدالجبار قرار:
1- تكليف الأستاذ / فهد بن راشد المياح مشرفا على وحدة شراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع ( بنين ) بالإضافة إلى عمله.
2- يكون ذلك اعتبارا من تاريخ1438/4/19 هـ وحتى نهاية العام الدراسي 1438/1437 هـ
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