حضر الورشة اليوم الخميس الموافق 1438/4/28هـ منسقي جائزة التعليم للتميز الاستاذ/ عمر الخويطر منسق الجائزة (بنين) والاستاذة/ سميرة العتيبي ومشرفات الجودة الشاملة أ / نفلاء العتيبي وأ/ مها الدوسري .
بدأ المهندس / سيد مسؤول الدعم الفني بجهاز الوزارة بعرض استوفى فيه آلية رفع الملفات الكترونياً على بوابة الوزارة كما تفضل مشكورا ً بالرد على استفسارات الادارات التعليمية والاستماع الى المقترحات حول ملفات التميز الإداري .
وفي نهاية الورشة التدريبية تقدم د. محمد الطويان المدير التنفيذي لجائزة التعليم للتميز شكره لإدارات الجودة الشاملة على رفع مستوى الاداء داخل الإدارة من خلال تفعيل فرق العمل الخاصة بفئات الجائزة كما شكر الإدارة التي بدأت في تطبيق مواصفة (الايزو (9001- 2015 ) لضمان جودة النظام كما شكر منسقي ومنسقات الجائزة وفرق العمل في الإدارات التعليمية .
وذكر في كلمته “نشدُ على أيديكم سواء الإدارات التي عقدت الشراكات مع الجامعات والمراكز الخارجية والتي تعمل على الايزو , بهدف تحقيق التميزوالارتقاء بالعمل بما يحقق مصلحة أبنائنا وبناتنا. وأكد على الإلتزام بالموعد المحدد للرفع في 1438/6/1هـ .
ختمت الورشة بشكر الإدارات التعليمية لأمانة الجائزة على جهودهم المبذولة للإرتقاء بالجائزة .
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