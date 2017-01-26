أقامت المتوسطة الثانية لتحفيظ القرآن الكريم تكريم الطالبات المشاركات في مشروع (الإلقاء والحوار) وتم إعلان نتائج التصويت وتوزيع الجوائز على الفائزات من إعداد المعلمات أمل المبرد وسمر الميمان تحت إشراف قائدة المدرسة نفلاء القحطاني .
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تكريم الطالبات المشاركات في مسابقة ( الإلقاء والحوار )
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