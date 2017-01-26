يواصل عشرات الغواصين والمتطوعين بالتعاون مع فرق البحث والإنقاذ التابعة لقطاع حرس الحدود بمحافظة الليث، البحث عن المعلم بثانوية الخندق أحمد مساعد الشريف، الذي اختفى في بحر الشعيبة أثناء خروجه في نزهة بحرية مع طلابه (الاثنين) الماضي.
وأكدت فرق الإنقاذ أن السبب في تأخر العثور عليه هو وعورة المنطقة التي يتم البحث فيها، مرجحين وفقا لصحيفة “عكاظ” أن يكون المفقود عالقا في الشعب المرجانية الكثيفة في المنطقة البحرية في أم السيخ، حيث توقعوا استمرار عمليات البحث لمدة 20 يوما.
من جانبه، قال نواف الشريف شقيق المفقود أحمد وفقا لـ”المدينة”، إن شقيقه كان يشرف على رحلة بحرية بصحبة مجموعة من طلابه المتميزين، مشيرًا إلى أنه نزل إلى الماء بغرض استكشاف عمق المنطقة التي يتواجدون فيها بجوار القارب ثم اختفى، لافتاً إلى أن المفقود “أب لأربعة أبناء” أكبرهم في المرحلة الثانوية ويطلبون من العلي القدير أن يرجعه لهم سالمًا.
فيما أوضح عم المفقود محمد الطائفي أنه خاطب الجهات المختصة لإرسال طيران الأمن والمشاركة في عملية البحث والمسح وحتى هذه اللحظة لم تصل الطائرات بعد مرور أكثر من 48 ساعة على اختفائه.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج