أطاحت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة لمكافحة المخدرات، بخلية مكونة من 5 أشخاص من جنسيات مختلفة قاموا بتهريب 2.3 مليون حبة كبتاجون، وإدخالها إلى أحد المستودعات في محافظة جدة.
وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات العقيد عبدالعزيز بن كدسه، أنه توفرت معلومات تفيد بوجود خلية يمتهن عناصرها التنسيق مع أعوانهم بالخارج لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة إلى المملكة واستلامها بالداخل، حيث تمكنت تلك العناصر من تهريب الكمية إلى محافظة جدة.
وأضاف أن أعمال التحري من قبل فريق عمل أمني ميداني توصلت لتلك الكمية مخزنة بأحد المستودعات بمحافظة جدة، وبمداهمة المستودع تم العثور على حاوية، وتبين أن بداخلها مصنعا متحركا لإنتاج قوالب الثلج، وبداخلها صناديق نحاسية مخبأ بها كمية من الحبوب المخدرة بلغت (2.300.000) مليونين وثلاثمائة ألف حبة.
وأفاد العقيد كدسه بأنه تم ضبط مستقبلي الكمية وهم 5 أشخاص من جنسيات مختلفة، وما زالت المتابعة مستمرة للوصول لأعوان الخلية في خارج المملكة.وفق “أخبار 24”.
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