توفي مساعد مدير مرور منطقة الباحة العقيد خالد بن عثمان بن سويعد الغامدي، إثر حادث مروري وقع على طريق الرياض.
ونعى عدد من المواطنين عبر تويتر العقيد الغامدي، الذي توفي اليوم الخميس، داعين الله أن يتغمده بواسع مغفرته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
توفي مساعد مدير مرور منطقة الباحة العقيد خالد بن عثمان بن سويعد الغامدي، إثر حادث مروري وقع على طريق الرياض.
ونعى عدد من المواطنين عبر تويتر العقيد الغامدي، الذي توفي اليوم الخميس، داعين الله أن يتغمده بواسع مغفرته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
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