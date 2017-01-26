نفت الشركة السعودية للكهرباء وجود خلل في قراءة فواتيرها، مؤكدة أن المقطع المنتشر هو للحاسبة الإلكترونية للموقع ولا علاقة لها بالفواتير.
وقدمت الشركة الشكر لصاحب المقطع الذي اكتشف وجود خطأ في الحاسبة الإلكترونية على الموقع وعرفها بالخلل التقني الخاص بالحاسبة.
وذكر مصدر مسؤول وفقا لـ”الوطن” أن الخطأ ليس في فاتورة الكهرباء وإنما في الحاسبة الإلكترونية للموقع ولا علاقة للحاسبة بقراءة الفواتير.
وأضاف المصدر أن الرقم الذي يظهر في حاسبة الموقع هو رقم تقريبي وليس دقيقاً، مضيفا أن ما اكتشفه المواطن وضح الخطأ التقني في الحاسبة، أما الفاتورة فهي صحيحة.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج