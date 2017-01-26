أصدر رئيس جمهورية مصر العربية، عبد الفتاح السيسي، قرارا بالموافقة علي مذكرة الاتفاق بشأن برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء الموقعة في الرياض بتاريخ 20 مارس 2016 بين حكومتي جمهورية مصر والمملكة.
وكان مجلس النواب المصري، قد وافق في يونيو الماضي على اتفاقية تنمية شبه جزيرة سيناء، الممولة من الصندوق السعودي للتنمية بقرض بقيمة 1.5 مليار دولار.
ويشمل برنامج تنمية سيناء نحو 12 اتفاقية تمويل مشروعات من الصندوق السعودي للتنمية، من بينها إنشاء جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز، بمدينة الطور، و9 تجمعات سكنية بشبه جزيرة سيناء، واستكمال جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز.وفق “أخبار 24”.
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