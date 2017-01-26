تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يُظهر مواطناً يتلقى اتصالاً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يطمئن فيه على صحة والده الذي يرقد في أحد المستشفيات.
وسأل الملك سلمان في بداية اتصاله المواطن عن صحة والده، متابعاً أنه أحب أن يتأكد منه مباشرة، ليجيب أن والده بصحة وعافية.
وقال خادم الحرمين للمواطن في نهاية الاتصال: “إذا لزم شيء علموني”، ليرد المواطن شاكراً له.
وفق “أخبار 24”.
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