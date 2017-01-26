أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” أحمد الخليفي، أن أزمة تقلص السيولة التي عانت منها البنوك خلال العام الماضي قد انتهت، ولا حاجة لتدخل المؤسسة الآن.
وأضاف الخليفي في مقابلة مع تلفزيون “بلومبيرغ” على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، أن المؤسسة منفتحة فيما يتعلق بتلقي طلبات الترخيص من البنوك الأجنبية، مشيرا إلى أن “ساما” تدرس حالياً طلباً للترخيص تقدم به أحد البنوك الإقليمية للعمل في السعودية.
وأوضح الخليفي، أن مؤسسة النقد تأخذ بعين الاعتبار الوضعية المالية للبنك قبل الموافقة على الترخيص له، مع النظر للقيمة المضافة التي يمكن أن يقدمها البنك للقطاع المصرفي ولاقتصاد المملكة.وفق “أخبار 24”.
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