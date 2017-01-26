أطلق تطبيق “واتس آب” للهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية، حزمة من التحديثات تتيح للمستخدمين العديد من المزيا والخصائص الجديدة.
ويسمح التحديث الجديد “WhatsApp v2.17.1” ، للمستخدم إمكانية إرسال الرسائل حتى في حال عدم توفر اتصال بالإنترنت، بحيث يتم جدولة الرسائل ووضعها في قائمة انتظار، ليتم إرسالها لدى معاودة الاتصال مجدداً بالشبكة.
ويتيح التحديث الجديد المتوفر حاليا للأجهزة العاملة بنظام (ios) فقط، إرسال 30 صورة أو فيديو في وقت واحد، بعدما كانت الإصدارات السابقة تتيح إرسال 10 صور فقط.
كما يوفر واجهة جديدة خاصة بـ”التخزين”، تسهل على المستخدم حذف الرسائل غير الضرورية من أجل توفير المساحة على الهاتف.
ولم يكشف “واتساب” عن موعد إصدار التحديث على الهواتف ذات نظام الأندرويد.وفق “أخبار 24”.
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