ما تزال فرحة البيت الأهلاوي مستمرة بعد الظفر بصفقة انتقال الحارس الدولي محمد العويس، ليدافع عن القميص الأهلاوي حتى عام 2022، وذلك بعد صراع حدث في الفترة الماضية مع الإدارة الهلالية، إلّا أن رغبة العويس والأمور المالية حسمت الصفقة لصالح قلعة الكؤوس.
وأبدى عضو شرف الأهلي، عبد الله الصبان، سعادته الغامرة بإتمام صفقة العويس التي كان المفاوض الأهلاوي فيها هو الأمير فيصل بن خالد بن عبد الله، مسترجعًا صفقة لاعب خط الوسط، عبد العزيز الجبرين، الذي انتقل إلى نادي النصر بعد مفاوضات وتنافس قوي للغاية مع نادي الهلال، وبفضل الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر.
وقال الصبان عبر حسابه الشخصي على موقع (تويتر): “الأمير فيصل بن خالد يقود الأهلي لزمنٍ جميل، تذكّروا كلامي.. هيبة الأهلي في المفاوضات راح تكون مؤلمة للكثير في قادم الأيام”، مضيفًا: “أقسم بمن رفع السماء، رجل واجه ١٠٠ وانتزع الصفقة من بينهم.. هذا الشبل من ذاك الأسد.. بيّض الله وجهك، ورحم الله والديك”.
ووجّه عضو شرف الأهلي رسالةً ساخرة إلى الهلاليين حول فشل إدارة الزعيم في الظفر بعبد العزيز الجبرين، ومحمد العويس أمام براعة الأمير فيصل بن تركي، والأمير فيصل بن خالد في التفاوض، حيث قال: “ماذا فعل الفيصليون فيهم؟ قصتان تدرّس في دقّ الخشوم.. صقر الأهلي وكحيلان النصر”.وفق “أخبار 24”.
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