أوضح مصدر مقرب من الحارس محمد العويس، أن نادي الأهلي الذي وقع معه عقدا أمس، لم يطلب منه الاختفاء عن الأنظار، منذ نهاية معسكر المنتخب السعودي في أبوظبي، حتى أمس موعد دخوله الفترة الحرة، وقال “العويس قطع اتصالاته مع الجميع خشية أن يتلقى اتصالا من شخصية شبابية، عزيزة على قلبه، تطلب منه التجديد مع ناديه الشباب، حينها لا يستطيع رفضه”.
وشدد المصدر ذاته، على أن العويس ساير الشبابيين وحدد معهم موعدا لتجديد العقد بعد انقضاء معسكر الأخضر، رغم عدم رغبته في ذلك، وقال “العويس تعامل بذكاء شديد حيث أبلغ الشبابيين بموافقته على التجديد بعد نهاية معسكر الأخضر حتى يقترب من الدخول في الفترة الحرة، ومن ثم يختفي عن الأنظار لمدة قليلة، حتى لا يتعرض للإحراج من الشخصية الشبابية”.
وزاد” في الوقت عينه كان العويس يزايد على الأهلاويين بحجة تلقيه عرضا جادا من الهلال بمبلغ يفوق عرضهم، وبسبب ذلك تمكن من رفع عقده مليوني ريال”، مشيرا إلى أن جميع الأطراف أبدت تفاجؤها من قدرة العويس على التفاوض ببراعة دون الحاجة إلى وكيل أعماله، الذي لم يكن يتواصل معه طيلة الفترة الماضية، وأنه نجح في الحصول على 40 مليون ريال لعقد مدته خمسة أعوام.
في السياق ذاته، أوضح مصدر آخر ل “الإقتصادية” أن الهولندي مارفيك مدرب الأخضر كان مستاء جدا من أداء العويس خلال المعسكر التدريبي الذي جرى في أبوظبي أخيرا، وقال “أتضح على العويس خلال أيام المعسكر، قلة تركيزه وانشغاله ذهنيا بأمر عقده، ما دعا مارفيك إلى الحديث معه أكثر من مرة”.
وزاد “العويس شارك في مباراة كمبوديا وديا، ولعب دورا في الهدفين اللذين ولجا شباكه، ما أغضب مارفيك الذي تحدث معه أمام اللاعبين، معبرا عن استيائه من أن منتخبا ضعيفا كهذا تمكن من تسجيل هدفين في شباك الأخضر الذي كسب اللقاء بسبعة، محملا المسؤولية للعويس، مطالبا إياه بحسم أمر توقيعه حتى يستعيد اتزانه الذهني، أو سيبعده من قائمته”.
وأشار إلى أن العويس يبحث الخيارات المتاحة لفسخ عقده من الشباب بعد أن استعان بفريق من المحامين، منها عدم تسلمه مرتباته لمدة ستة أشهر، إضافة إلى العبارة التي تضمنها بيان النادي ومنها أنه لا يتشرف بلاعب مثل العويس، حيث يعتبر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أن مثل هذه العبارة موجبة لفسخ العقد بين الطرفين.
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