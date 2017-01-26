كشف الكاتب الرياضي محمد الدويش أن أعضاء شرف من نادي الشباب قاموا بتوجيه الإدارة بإيقاف الأزمة مع إدارة النادي الأهلي بشأن انتقال الحارس محمد العويس، موضحًا أنه سيتم التفاهم والتباحث حول شراء الأهلي للمدة الباقية من قيمة عقد العويس مع الشباب التي تبلغ 6 أشهر.
وقال الدويش في تغريدةٍ عبر حسابه الشخصي على موقع (تويتر): “توجيه شرفي شبابي بوقف التأزيم والتفاهم مع الأهلي على شراء بقية مدة عقد محمد العويس.. هاردلك للخاطفين والمخطوفين!”.
وكانت لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم قد استقبلت عقد انتقال الحارس محمد العويس إلى النادي الأهلي حتى عام 2022، وذلك بحسب ما أعلنه مدير الاحتراف في النادي الأهلي، أحمد بامعوضة، عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”.
وأكّد بامعوضة على أنه تم رفع عقد العويس إلى لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، موضحًا أن العويس سيصبح لاعبًا أهلاويًا بعد نهاية عقده مع نادي الشباب، وقال في تغريدته: “تم رفع عقد اللاعب محمد العويس والمستندات الخاصة بالعقد إلى لجنة الاحتراف ليصبح لاعبًا أهلاويًا بعد انتهاء عقده مع نادي الشباب”.
والجدير بالذكر أن محمد العويس وقّع عقد انتقاله إلى النادي الأهلي، لمدة 5 سنوات، بعد دخوله الفترة الحرة من عقده مع الليوث التي تتيح له التوقيع لأي نادٍ دون الرجوع للإدارة الشبابية.وفق “أخبار 24”.
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