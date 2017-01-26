أمهلت إدارة نادي النصر اللاعب عوض خميس؛ 48 ساعة للرد على العرض منها بتجديد عقده بالسقف الأعلى 2.4 مليون ريال للموسم الواحد لمدة ثلاثة أعوام، وهو ما رفضه اللاعب مطالبا بستة ملايين ريال في الموسم الواحد لمساواته باللاعبين.
تنتهي المهلة التي منحتها إدارة النادي للاعب للرد على العرض المقدم منها غداً، ولا سيما أن الفارق كبير بين العرض والطلب “أي 3.6 مليون ريال”، وفي حال عدم موافقته ستجتمع معه إدارة النادي بعد لقاء القادسية في الجولة الـ 16 من دوري جميل للمحترفين، ولا سيما أن المدرب الكرواتي زوران ماميتش؛ يوصي بالتجديد معه إثر المستويات التي يقدمها.
كما تسعى إدارة النادي لإنهاء تجديد عقدَي المهاجم حسن الراهب؛ الذي اشترط حصوله على مستحقاته السابقة، وكذلك محمد عيد.وفق “أخبار 24”.
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