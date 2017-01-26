قضت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة اليوم الخميس بصرف النظر عن قضية المتهمين في “حادثة سقوط رافعة الحرم” لعدم الاختصاص ولائيا ولا نوعياً.
وصدر الحكم بحضور المتهمين والمدعي العام بعد عدة مداولات في الجلسات الماضية، قبل أن يفصل القاضي اليوم بعدم الاختصاص.
وأبلغت المحكمة محامي الدفاع للمتهمين الـ13 في ملف القضية والمكون من أحمد القرشي، والمحامي حسن الزهراني، وعبدالله بن لادن، أنه سيتم إبلاغهم بموعد استلام صك الحكم.
وكانت شركة بن لادن ذكرت في الدفوعات التي قدمتها خلال جلسات المحاكمة أن التغيير المفاجئ في حالة الطقس والذي لم يكن مألوفا ولا طبيعيا، هو السبب في سقوط الرافعة.
وأضافت أنه تم رصد 50 صاعقة خلال ساعة واحدة في مكة المكرمة، مصحوبة بأمطار غزيرة أدت إلى انخفاض درجة الحرارة من 45 درجة مئوية إلى 21 درجة، ما نتج عنه حدث رياح هابطة وشديدة أدت إلى سقوط الرافعة.وفق “أخبار 24”.
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