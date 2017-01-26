عثرت الأجهزة الأمنية بالرياض أمس الأربعاء على الفتاة شادن، التي فُقدت منذ الجمعة الماضي من أمام منزل جدتها في حي طويق.
وسلمت الشرطة الطفلة البالغة من العمر 14 عاماً لذويها، بعد بحثٍ استمر عدة أيام، وفقاً لـ”عكاظ”.
وكانت الفتاة اختفت من أمام منزل جدتها في ظروف غامضة، ورجحت الأسرة حينها أن تكون سقطت في إحدى غرف الصرف الصحي القريبة من المنزل، إلا أن الشرطة عثرت عليها أمس وسلمتها لأسرتها وهي بحالة صحية جيدة.
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