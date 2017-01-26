كشف نائب وزير الحرس الوطني نائب رئيس اللجنة العليا لمهرجان الجنادرية عبدالمحسن التويجري، أن مهرجان “الجنادرية 31” الذي يرعاه خادم الحرمين الشريفين الأربعاء المقبل سيكون بدون أوبريت غنائي، فيما سيتخلله سباق الهجن السنوي.
وأوضح التويجري خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر الحرس الوطني في الرياض أمس الأربعاء أن إلغاء أوبريت المهرجان لهذا العام جاء تقديراً لأبطال الحد الجنوبي، ولما تمر به شعوب بعض البلدان العربية والإسلامية.
وأشار إلى أن جمهورية مصر العربية ستكون ضيف الشرف في المهرجان لهذا العام، فيما أكد السفير المصري ناصر حمدي الذي حضر المؤتمر الصحفي أمس، أن مصر ستشارك بوصفها ضيف شرف المهرجان لهذا العام بجناح في المعرض المصاحب.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج