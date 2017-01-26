أظهر مقطع فيديو متداول، ابنة الشيخ سلمان العودة، وهي تتحدث فيه عن اليتم وعن أمها؛ حيث أكدت أنها لن تنسى أمها إذا لم تجدها، ليرد عليها والدها بالدعوة بأن يحفظها الله ويحفظ والدتها.
وكانت البنت الصغيرة تقف مع عنزة وتقترح على والدها أن تسميها يتيمة؛ لأنها فقدت أمها، وطلب منها الشيخ سلمان أن تحاول أن تنسيها أمها لترد عليها بالقول: “مستحيل.. أنا لو ما ألقى أمي مستحيل أنساها”، ليرد عليها الشيخ سلمان العودة بقوله: “بسم الله علينا وعليك وعلى أمك”.
وتداول مغردون مقطع الفيديو على نحو واسع، وأبدوا تأثرهم من حديث البنت الصغيرة، سائلين الله تعالى أن يربط على قلب أبيها بعد وفاة زوجته مساء أمس في حادث مروري.
وفق “أخبار 24”.
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