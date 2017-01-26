دعا الشيخ عائض القرني، الناس إلى ممارسة رياضة المشي مع التسبيح يومياً للحفاظ على الصحة، مبيناً أن إصابة الإنسان بالكثير من الأمراض خاصةً القلق والكآبة والحزن والهم والغم والضغط السكري والسمنة سببها قلة المشي والحركة.
وحثّ القرني خلال مقطع فيديو نشره على حسابه الشخصي بـ”تويتر”، الناس على تخصيص وقت من ساعات اليوم للمشي والتسبيح، مستشهداً ببعض كلمات العلماء والمشاهير حول استفادتهم من المشي طوال حياتهم.
وشدد على ضرورة الاستفادة من القدرة على المشي كونها تعيد الهمّة والصحة والنشط للإنسان، كما أنها نعمة قد يتعذر على الإنسان ممارستها مع كبر سنه، لافتاً إلى أنه لاحظ غياب السمنة عن سكان إحدى مدن شرق الصين وحينما سأل عن السبب اكتشف أنها نتيجة مداومة أهلها على ممارسة رياضة المشي.
وفق “أخبار 24”.
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