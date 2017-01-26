انطلقت منافسات النسخة الرابعة لمهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي أمس (الأربعاء)، والذي أقيم وسط حضور جماهيري كبير من محبي رياضة الفروسية بمزرعة الخالدية.
وشارك في المهرجان 260 جوادا من 15 دولة، بحضور عدد من الأمراء، بالإضافة إلى الشيخ حمد الخالد الصباح من الكويت.
وعقب انتهاء منافسات المهرجان قام الأمير فهد بن خالد بن سلطان بمرافقة الأميرين عبدالإله بن سلطان وعبدالمجيد بن سلطان، بافتتاح معرض الفن التشكيلي الذي يقيمه الفنان ناصر الضبيحي، واستمعوا إلى شرح موسع عن المعرض.وفق “أخبار 24”.
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