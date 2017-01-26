أثنى رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان، على المبادرة التي دشنتها الغرفة التجارية في المنطقة التاريخية بينبع، والتي حملت شعار “فزعة شباب حارتنا”؛ وذلك لمساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في تنقلاتهم بواسطة الكراسي المتحركة.
وحرص رئيس الهيئة العام للسياحة على تفقد المبادرة خلال تدشينه مهرجان المنطقة التاريخية بينبع مساء أمس الأربعاء، معلناً دعمه لها وللمشاركين فيها.
وفق “أخبار 24”.
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