نعى الداعية الشيخ سلمان العودة زوجته هيا السياري، التي توفيت أمس (الأربعاء) في حادث مروري هي وابنها.
وكتب العودة في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”: “هيا السياري حين رحلتِ أدركتُ أني لا أستحقك.. اللهم في ضيافتك وجوارك”.
نعى الداعية الشيخ سلمان العودة زوجته هيا السياري، التي توفيت أمس (الأربعاء) في حادث مروري هي وابنها.
وكتب العودة في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”: “هيا السياري حين رحلتِ أدركتُ أني لا أستحقك.. اللهم في ضيافتك وجوارك”.
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