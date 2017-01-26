حكمت محكمة دبلن في أيرلندا أمس (الأربعاء)، بسجن طالب سعودي لمدة عامين بتهمة الاعتداء على زميل له بمقر السكن الجامعي، بعصا ”كاراتيه”، وتعليق جزء من العقوبة بعد دفع 2000 يورو.
وتعود واقعة الاعتداء، إلى 7 أشهر مضت، في 25 يونيو 2016، عندما اقتحم الطالب الذي يدرس الماجستير، شقة زميله واعتدى عليه مستخدمًا عصا “كاراتيه”، ونتج عن ذلك أضرار مادية بلغت 2000 يورو، أبدت السفارة السعودية لدى أيرلندا، استعدادها لدفعها.
واعترف الطالب الذي يدرس على حسابه، أمام المحكمة، بارتكابه الواقعة، وتسببه في تهشيم بابين زجاجين داخل السكن الجامعي، فيما عبرت القاضية بولين كود عن قلقها من تعمده تسليح نفسه بعصا الكاراتيه أثناء اعتدائه على زميله داخل مكان إقامته.
وقالت القاضية إنها قدرت شعور الطالب بالندم عن فعله المشين وإقراره بخطئه، وحكمت عليه بالسجن عامين فقط، سيقضى منها 3 أشهر فقط، مع تعليق 21 شهرًا إذا دفع 2000 يورو قيمة التلفيات، خاصة أن لديه سجلًا إجراميًا، وأنه مسجون بالفعل منذ تلك الواقعة.
يذكر أن الطالب دفع 18 ألف يورو لاستكمال دراساته العليا، إلا أن له سجلا جنائيا وصل لإدانته في 8 تهم سابقة، منها السطو على منازل، وإحداث أضرار إجرامية، وهو في السجن حاليًا منذ القبض عليه يوم ارتكاب هذا الاعتداء الأخير منذ 7 أشهر.وفق “أخبار 24”.
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