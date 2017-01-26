قال وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى إن المجال الإعلامي يعاني من الدخلاء ويوجد به بعض الإعلاميين غير المحترفين، واصفاً إياهم بحب الإثارة والتسرع وعدم المصداقية.
كما دعا الوزير وسائل الإعلام إلى عدم تضخيم حالات الاعتداءات المتبادلة بين المعلمين والطلاب، موضحاً أنها محدودة وتخضع لمتابعة الوزارة.
جاء ذلك، بحسب “عكاظ”، على هامش افتتاح منتدى الإعلام صديق الطفولة الذي انطلقت فعالياته يوم أمس (الثلاثاء) في مدينة الرياض.
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