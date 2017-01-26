برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض تنطلق فعاليات مهرجان أصول الأغنام المحلية فحول وإنتاج اليوم الخميس الموافق ٢٨/ ٤ /١٤٣٨ هـ في مقر مركز حفظ الأصول والتحسين الوراثي بالخرج بعد صلاة العشاء والذي يهدف إلى تشجيع المربين على التنافس من أجل رفع مستوى الإنتاج والمواصفات الجيدة ويعرّف المربين بالدور المهم الذي يقوم به مركز حفظ الأصول والتحسين الوراثي والتعرف على ما يقدمه من خدمات للمربين ،ويعد المهرجان مركز لتبادل المعلومات والخبرات عن تربية الأغنام والماعز بمختلف السلالات .
كما يشارك الفنان علي إبراهيم في أوبريت بذرة وثمرة والذي سيكون ضمن فعاليات افتتاح مهرجان أصول الأغنام المحلية فحول وإنتاج والذي تنظمة وزارة البيئة والمياة والزراعة ممثلة بوكالة الوزاره للثروة الحيوانية – مركز حفظ الأصول والتحسين الوراثي .
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