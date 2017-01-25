واصل فريق الهلال الأول لكرة القدم عصر اليوم الأربعاء تدريباته الاعتيادية؛ استعدادًا لمواجهة مضيفه “الاتفاق” مساء يوم السبت المقبل، حيث اشتملت الحصة التدريبية على الجانبين البدني والفني، إذ أدى اللاعبون المشاركون بصفة أساسية في لقاء الوحدة تدريبات استرجاعية، في الوقت نفسه أجرى بقية اللاعبين مرانًا اعتياديًا تركز على النواحي الفنية، طبّق الجهاز الفني -في بدايته- تدريبات التمرير الدقيق والتحرّك بدون كرة، قبل أن يعمل مدير الجهاز الفني الأرجنتيني “رامون دياز” على تطبيق تدريبات مخصّصة للمدافعين والمهاجمين، اختتمها بمناورة على جزء من مساحة الملعب، في حين سيشارك اللاعب “سلمان الفرج” يوم غد الخميس بتدريبات الفريق الجماعية؛ بعد فراغه من تصوير الإعلان الدعائي الخاص بالمنتخب السعودي الأول لكرة القدم.
*خربين يشارك بالتدريبات:
شارك اللاعب “عمر خربين” عصر اليوم بتدريبات الفريق الجماعية والمناورة التي فرضها المدير الفني “رامون دياز”؛ وذلك بعد وصوله مساء أمس إلى “الرياض”.
*سمو رئيس النادي يلتقي بخربين:
التقى صاحب السمو الأمير نواف بن سعد رئيس مجلس إدارة النادي بعد نهاية مران الفريق عصر اليوم بالمحترف السوري “عمر خربين”.
*الفريق يؤدي مرانه عصر الغد:
يؤدي الفريق مرانًا مغلقًا عصر يوم غد الخميس؛ تحضيرًا للقاء مضيفه “الاتفاق” مساء يوم السبت المقبل.وفق “أخبار 24”.
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