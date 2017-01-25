فوجئ صاحب “لكزس” حديثة بسيارته تسقط أمام عينيه في حفرة أرضية داخل فناء المنزل، بعد انهيار التربة تحت السيارة، في حفر الباطن.
واتضح أن مكان الهبوط الأرضي حيث سقطت السيارة هو نفس مكان خزان الصرف الصحي، الموجود امتداده في فناء المنزل، ما استدعى حضور الدفاع المدني بآلياته لمحاولة رفع السيارة وإخراجها من الحفرة.
وأظهر مقطع فيديو رجال الدفاع المدني ويعاونهم آخرون، يعملون على رفع السيارة بعد عمل حفرة ترابية حولها ونزع سقف فناء المنزل، حتى يسهل تطويقها بالحبال، وإخراجها من الحفرة بأقل الأضرار.وفق “أخبار 24”.
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