كان وراء احتفال المملكة اليوم (الأربعاء)، بتدشين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للطائرة الجديدة “F.15-SA”مهندسون سعوديون شاركوا في صنعها، ما دعا للفخر بهذا الإنجاز الكبير.
وانضمت الطائرة الجديدة لأسطول القوات الجوية الملكية السعودية، على هامش حفل كلية الملك فيصل الجوية، بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيسها، وتخريج الدفعة 91 من طلبة الكلية.
وتعدّ الطائرة “F.15-SA” من أحدث الطائرات في العالم، وتتميز بأجهزة التقنية الرقمية المتقدمة للغاية، ما يمكنها من تقديم أعلى أداء، كما يمكن تحميلها بالأسلحة التقليدية أو الذكية الحديثة.
واهتمت شركة السلام لصناعة الطائرات بضم عدد من المهندسين العباقرة تكللت جهودهم وتعاونهم مع شركة “بوينج” بصنع المقاتلة الأحدث في جيلها، وذلك بإشراف المهندس علي العلي، الذي أدار برامج التصنيع والتجميع للطائرة.
كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد دشن الطائرة اليوم، والتي يطلق عليها “النسر الجارح”، كإضافة نوعية للقوات الجوية الملكية السعودية، حيث تمنحها تفوقاً نوعياً في القدرات القتالية على مستوى الشرق الأوسط.وفق “أخبار 24”.
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