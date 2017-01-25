قالت وزارة الداخلية، اليوم (الأربعاء)، إن إدارة مكافحة المخدرات بالرياض ألقت القبض على عصابة مكونة من 8 وافدين امتهنوا تهريب مواد وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي وترويجها.
وأوضحت أن العصابة تتكون من خمسة وافدين من الجنسية المصرية ووافد هندي وآخر كندي بالإضافة إلى وافد فلسطيني، مشيرة إلى أنها ضبطت مئات آلاف من المواد والأقراص.
وأفادت أن المقبوضات التي عثر عليها بحوزة أفراد العصابة تتمثل في 60 ألفا و285 عبوة سائلة و685 ألفا و800 قرص، جميعها خاضعة لتنظيم التداول الطبي.وفق “أخبار 24”.
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