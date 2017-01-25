قررت محكمة الأحوال الشخصية في محافظة جدة فسخ نكاح امرأة من زوجها، وذلك بعد دعوى رفعتها الزوجة تشتكي فيها من تصرفاته غير الطبيعية، وثبت ذلك بعدما أقر والد زوجها بما جاء في شكواها ضده.
وفي حيثيات القضية، أن الزوجة رفعت دعوى الفسخ بعد أن لاحظت مرض زوجها النفسي وتصرفاته غير الطبيعية بالإضافة إلى أنه لم يدخل بها، ليؤيد والد المدعى عليه أمام القاضي بما ادّعت به الزوجة من كون ابنه مصابا بمرض انفصام الشخصية، وأنه بسبب ذلك المرض لم يستطع إحضاره للمحكمة.
وقال والد المريض بحسب “المدينة” إن مرض ابنه يجعله يرفض الخروج من المنزل لأي مكان ويرفض الدخول للمستشفى أيضاً، وعليه عدّت المحكمة المرض عيبا في الزوج يوجب الفسخ ولا تتحقق معه مقاصد النكاح في الشريعة ولكون الشريعة جاءت بإزالة الضرر، وجعلت للمدعية حق فسخ نكاحها من المدعى عليه ففسخت نفسها منه.
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