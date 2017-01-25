ضبط قسم الرقابة والتفتيش بالوحدة النسائية في بلدية محافظة الخرج في عدد من الكافيهات و المطاعم النسائية مواد غذائية فاسدة وتدني مستوى النظافة وسوء تخزين للمواد الغذائية .
حيث تم تكثيف الجولات وضبط العديد من المخالفات في تشغيل العمالة الغير مصرح لهم بالعمل وعدم وجود شهادات صحية ، وبناء على المخالفات المذكورة تم تطبيق الغرامة في حدها الأعلى بلائحة الجزاءات والغرامات .
وذلك بمتابعة رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس / أحمد بن محمد البكيري مؤكداً استمرار الجولات التفتيشية للتأكد من تطبيق الشروط والضوابط وتكثيف الجهود .
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الوحدة النسائية ببلدية الخرج تغرم عدد من الكوفيات والمطاعم النسائية بالحد الأعلى
الوحدة النسائية ببلدية الخرج تغرم عدد من الكوفيات والمطاعم النسائية بالحد الأعلى
الخرج اليوم - سعود الضحوك :
ضبط قسم الرقابة والتفتيش بالوحدة النسائية في بلدية محافظة الخرج في عدد من الكافيهات و المطاعم النسائية مواد غذائية فاسدة وتدني مستوى النظافة وسوء تخزين للمواد الغذائية .
ضبط قسم الرقابة والتفتيش بالوحدة النسائية في بلدية محافظة الخرج في عدد من الكافيهات و المطاعم النسائية مواد غذائية فاسدة وتدني مستوى النظافة وسوء تخزين للمواد الغذائية .
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